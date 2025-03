Zwei Erdschlüsse waren für die Störung verantwortlich

KOBLENZ. In Teilen von Koblenz ist es am Sonntagnachmittag, 2. März, zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Betroffen waren einige Straßenzüge in den Stadtteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim. Wie die Energienetze Mittelrhein (enm) mitteilen, war ein sogenannter Erdschluss in der Umspannanlage Wallersheim die Ursache, der um 14.51 Uhr auftrat. Ein weiterer Erdschluss folgte um 15.52 Uhr. Die Experten der enm konnten die Schadensstelle im ersten Fall schnell identifizieren. Zur Fehlerortung in der zweiten Fehlerstelle kam der Kabelmesswagen des Unternehmens zum Einsatz. Durch Umschaltungen konnten alle betroffenen Haushalte und Betriebe um 16.40 Uhr wieder mit Strom versorgt werden.