In der Zeit vom 20.10. bis 07.11.2022 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in einem Teil der Simmerner Straße (von der Mitte der Einmündungen von Karthäuserhofweg und Zeppelinstraße bis zum Überflieger und die beiden Auffahrten zum Überflieger) erneuert.

Vom 20.10. bis 21.10.2022 erfolgen zunächst die Verkehrssicherung und die Vorarbeiten.

Am 24.10.2022 wird dann der vorhandene Fahrbahnbelag abgefräst. Darauf folgen in der Zeit vom 25.10. bis 02.11.2022 die Vorarbeiten an Schächten, Schiebern, Rinnen und Bordsteinen. Im Anschluss erfolgt dann am 03.11. und 04.11.2022 der Einbau der neuen Asphaltschicht.

Im Zuge dieser Maßnahme wird die Radverkehrsführung in diesem Bereich verbessert. Daher sind umfangreiche Markierungsarbeiten notwendig. Die Fachleute des Servicebetriebs gehen davon aus, dass die Baustelle am 07.11.22 geräumt werden kann.

Während der Bauarbeiten wird die Straße teilweise gesperrt. Aus Richtung Bahnhof kommend kann die Baustelle einspurig passiert werden. Vom Berliner Ring kommend ist eine Umleitung ausgeschildert.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

