In der Zeit vom 18. bis 21. September wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag eines kurzen Stücks der Hohenzollernstraße zwischen der Ampel im Kreuzungsbereich Von-Werth-Straße bis Friedrich-Ebert-Ring erneuert.

Zuerst wird am 18. September ab mittags die Verkehrssicherung aufgebaut und der vorhandene Fahrbahnbelag ca. 10 cm tief abgefräst. Am 19. September folgen die Vorarbeiten an den Einbauteilen. Am 20. September erfolgt der Einbau der neuen Asphaltschicht in zwei Lagen. Am 21. September gegen 7:00 Uhr soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Während der Bauzeit ist der betroffene Straßenabschnitt gesperrt: Busse und Individualverkehr müssen sich die linke Fahrspur teilen.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden; der Kommunale Servicebetrieb bittet um Ihr Verständnis.