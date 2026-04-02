In der Zeit vom 7. bis 15. April wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Eifelstraße erneuert. Betroffen ist der Kreuzungsbereich unterhalb der Bundesstraße 9.

Am Dienstag, 7. April, erfolgt die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten werden ausgeführt. Am Tag darauf wird mit den Vorarbeiten begonnen. Der neue Asphaltbelag wird am 10. April und am 13. April eingebaut. Die Restarbeiten sind für den 14. April vorgesehen, so dass im Anschluss die Baustelle abgeräumt werden kann. Am Mittwoch, 15. April, kann die Kreuzung wieder ungehindert befahren werden.

Während der Bauarbeiten wird die Straße voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Im Kreuzungsbereich der Andernacher Straße/Eifelstraße wird für den Zeitraum der Maßnahme die Verkehrsführung geändert. Der Kommunale Servicebetrieb bittet um entsprechende Beachtung.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Kommunale Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Bildunterzeile:

Im Kreuzungsbereich der Eifelstraße in Koblenz unterhalb der B9 kommt es zu einer rund einwöchigen Vollsperrung aufgrund von Asphaltarbeiten. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf