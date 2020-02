Stormy-Monday-Special mit Fingerprint File

Rolling-Stones-Tribute im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Sie sind mit der Musik der Stones aufgewachsen und haben an den Lippen von Mick Jagger gehangen. Sie lieben Blues und Charlie Watts. Sie kennen jeden Riff von Keith Richards, Ron Wood und Mick Tayler. Sie haben alle Bootlegs gesammelt. Die gemeinsame Liebe zu den R&R-Klassikern hat die Band zusammengebracht. Für Altrocker ist es eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit und für die Jungen ein Feuerwerk aus Licks und Sounds, die auch heute noch so frisch wie vor 50 Jahren klingen.

Ihr Repertoire umfasst natürlich alle großen Hits wie zum Beispiel „Jumpin’ Jack Flash”, „Brown Sugar” oder „Sympathy for the Devil”. Aber auch die ersten Songs der Stones wie „Route 66“ oder „The Last Time“ begeistern ihre Fans.

Höhepunkt der Show ist das Akustik-Set, unter anderem mit „Wild Horses” und dem groovigen Hit „Fingerprint File“ aus den 70iger Jahren, nachdem sich die Band benannt hat. Jedes Eis schmilzt mit den Welthits „As tears go by” und „Ruby Tuesday“. Die Kompositionen wurden von Mick Jagger und Keith Richards für Marianne Faithfull maßgeschneidert und erfahren mit der begnadeten Rocklady Faria Mainfull alias Sabiene Jahn eine der gefühlvollsten Wiederbelebungen.

Ganz und gar kochen wird das Jugendkulturzentrum Lahnstein schließlich mit dem fulminanten Duett „Gimme Shelter“, mit dem Frontmann der Band, Mirko Zander,

und seiner Pre-Vocal-Künstlerin Luna Fischer, die ebenso von Sabiene Jahn interpretiert wird.

Samstag,14. März 2020, Wilhelmstr.59

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 15 Euro

Infos und Karten: 02621 50604 oder jukz@lahnstein.de.

veröffentlicht am: 12.02.2020