Lahnstein. Am 04. November 2024 ist wieder Zeit für einen Stormy Monday im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) – diesmal mit der sechsköpfigen Coverband Rivers feat. Phoenix.

Fast schon kammermusikalisch werden die vier Sängerinnen Greta Bartz, Sophie Marquet, Anne Mohrs und Michèle Kristin Gärtner von Gerd Stein an diversen Saiteninstrumenten und Jürgen Hierse am Kontrabass begleitet.

Songs aus Folk und Soul werden eigeninterpretiert und vierstimmig arrangiert. Neben bekannten Titeln der Band „The Wailin‘ Jennys“ und modernen Hits von Olivia Dean finden sich auch einige andere groovige Schmuckstücke im Set.

Alle Infos auf einen Blick: Montag, 04. November, Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621 914601, jukz@lahnstein.de. Wer mit dem Auto anreist, kann der Parkplatz Sebastianusstraße nutzen.

Karten gibt es für 9,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 12,00 Euro an der Abendkasse.