Wegen eines erneuten Schadens infolge von Vandalismus an einem der Treppenlifte in der Bahnunterführung der Schützenstraße ist dieser außer Betrieb. Eine Fachfirma wurde mit den Reparaturarbeiten beauftragt. Der Treppenlift soll aber noch vor Weihnachten wieder in Betrieb genommen werden.

Das Tiefbauamt weist noch einmal darauf hin, dass für die Reparaturen öffentliche Mittel aufgewendet werden müssen, die dann an anderer Stelle möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Des Weiteren handelt es sich um Sachbeschädigungen die zur Anzeige gebracht werden. Ebenso wird die Handlungsfähigkeit von mobilitätseingeschränkten Mitbürgern durch diese Taten erheblich eingeschränkt.