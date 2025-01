Kinder besuchen Lahnsteins Oberbürgermeister

Lahnstein. Zum Jahresanfang empfing Oberbürgermeister Lennart Siefert ganz besonderen Besuch im Rathaus in der Kirchstraße: die Sternsinger. In festlichen Gewändern und mit strahlenden Gesichtern traten die vier Kinder in Begleitung von Pfarrer Armin Sturm in das Büro des Oberbürgermeisters und hatten nicht nur ihre traditionellen Lieder, sondern auch Segenssprüche im Gepäck.

Siefert wünschte allen ein frohes, neues Jahr und dankte den Kindern herzlich für ihren Besuch. „Ich finde es immer wieder beeindruckend, mit wie viel Herzblut ihr dabei seid und eine langjährige Tradition mit Leben füllt. Euer Engagement verkörpert die Werte von Gemeinschaft, Nächstenliebe und Solidarität“, so der OB.

Die Tradition der Sternsinger, die in vielen Gemeinden jedes Jahr in der Zeit um den 6. Januar praktiziert wird, dient nicht nur dazu, Segen zu bringen, sondern auch Bedürftigen zu helfen. Die gesammelten Spenden fließen in Hilfsprojekte, die Kindern in Not auf der ganzen Welt zugutekommen.

Auch Lahnsteins Oberbürgermeister überreichte eine Spende und für die Kinder zudem Gutscheine für einen Besuch in einem der Lahnsteiner Schwimmbäder.

Bildunterzeile:

Bild 1: Die festlich gekleideten Kinder brachten den traditionellen Segen „20C+M+B25“ mit sich. (Foto: Kim Köbel / Stadtverwaltung Lahnstein)