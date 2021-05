Startschuss für Sport-Inklusionsnetzwerk in Koblenz

Special Olympics Rheinland-Pfalz und Partner laden zur digitalen Auftaktveranstaltung ein

In Koblenz und Umgebung besteht bereits viel Potential in der inklusiven Sportentwicklung. Getreu dem Motto „Gemeinsam stark!“ möchte Special Olympics Rheinland-Pfalz (SORLP) die vielen engagierten Partner vernetzen und so die Möglichkeiten des inklusiven Sporttreibens in der Region ausbauen. Zum Auftakt lädt SORLP gemeinsam mit der Stadt Koblenz und dem Stadtsportverband alle Interessierten herzlich zur digitalen Informationsveranstaltung „Inklusion im Koblenzer Sport“ ein. Die Veranstaltung richtet sich auch direkt an Sportvereine und interessierte Partner, die bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Inklusion haben.

Das Netzwerk „Inklusion im Koblenzer Sport“ soll die Potentiale der Region bündeln, engagierte Partner an einen Tisch bringen, Kooperationen ermöglichen und zum Ansprechpartner für Fragen und Wünsche im Bereich Sport und Inklusion werden. Ziel ist es, Organisationen der Behindertenhilfe, Sportvereine, Interessen- und Selbstvertretungen sowie kommunale Partner einzubinden, sodass mehr Menschen mit Behinderungen Sport nach ihren Wünschen in der Region treiben können.

Der Impuls für den Auftakt kommt durch das bundesweite Projekt „Wir gehören dazu – Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein“, gefördert durch die Aktion Mensch Stiftung. Ziel des mehrjährigen Projektes ist es, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen am Sport und insbesondere am Sportvereinsleben nachhaltig zu verbessern.

„Wir möchten die vielen engagierten Personen, Vereine und Institutionen im Koblenzer Raum vernetzen, um die sportliche Inklusion weiter zu stärken. Ich bin mir sicher, dass ein gemeinsames Netzwerk aus vielfältigen Unterstützer:innen viel bewegen kann“, bekräftigt Nina Hagedorn, Regionalkoordinatorin von „Wir gehören dazu“ und Initiatorin der Netzwerkidee.

Die Veranstaltung soll dazu einladen, sich über die Netzwerkidee und die Entwicklungen im inklusiven Koblenzer Sport zu informieren und auszutauschen. Eine Teilnahme an der Auftaktveranstaltung verpflichtet keinesfalls zu einer Mitarbeit im zukünftigen Netzwerk.