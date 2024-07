Verstärkung des Katastrophenschutzes

Lahnstein. Der Ausbau der Sirenen in der Stadt hat begonnen. Die erste befindet sich auf dem Schlauchturm der Feuerwache Süd in Oberlahnstein und wurde in Zusammenarbeit von Stadt Lahnstein und dem Rhein-Lahn-Kreis mit Hilfe einer Bundesförderung errichtet.

„Die Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Ausbau sind wichtige Schritte, um die Sicherheit und den Schutz unserer Bevölkerung zu erhöhen“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Die neuen Sirenen werden in den kommenden Jahren abschließend installiert und in Betrieb genommen. Sie sind Teil eines umfassenden Notfallwarnsystems, das im Falle von Katastrophen oder anderen Gefahren die Bevölkerung schnell und zuverlässig warnen kann. Neben den Sirenen gehören dazu auch Warnapps, der sogenannte „CellBroadcast“ sowie Durchsagen in Radio und Fernsehen. Nach der Fertigstellung der Systeme können hierüber auch vorgefertigte, einheitliche Sprachdurchsagen in zwei Sprachen ausgestrahlt werden.

Das gesamte Warnkonzept ist noch nicht finalisiert. Über den Status des Sirenenausbaus wird zu gegebener Zeit weiter informiert.

Bildunterzeile:

Nina Brenke vom Fachbereich 2 Brand- und Katastrophenschutz und Oberbürgermeister Lennart Siefert an der neuen Sirene. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)