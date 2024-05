Wahlscheine am besten digital anfordern – Neuwieder Bürger dürfen bis zu 114 Kreuzchen verteilen

Am Sonntag, 9. Juni, finden in Rheinland-Pfalz Europa- und Kommunalwahlen statt. Wer möchte, kann in Neuwied aber bereits am kommenden Montag seine Stimme(n) abgeben. Denn dann öffnet im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule (Heddesdorfer Straße 33) das städtische Briefwahlbüro.

Seit Sommer bereits sind Sven Stühn und Peter Dürksen als Projektleiter der Stadtverwaltung mit der Organisation der Wahl beschäftigt, seit Jahresbeginn unterstützt von zwei weiteren Kollegen. Im Briefwahlbüro sind darüber hinaus seit Montag zehn Verwaltungsmitarbeiter mit der Durchführung der Wahl beschäftigt. Wer es ihnen möglichst einfach machen möchte, sollte seine Briefwahlunterlagen digital beantragen. Dazu gibt es in der Wahlbenachrichtigung, die spätestens Ende der kommenden Wochen bei allen Wahlberechtigten im Briefkasten liegen sollte, einen QR-Code, den man mit dem Handy scannen kann. „Dann sind alle persönlichen Daten bereits vorausgefüllt und die Fehleranfälligkeit geht gegen Null“, erläutern Stühn und Dürksen. „Für beide Seiten der einfachste Weg.“

Denn so kommen die Unterlagen nach Hause – oder auf Wunsch auch zu einer Urlaubsadresse – und die Wähler müssen sich nicht in eine Schlange stellen, sondern können ihre Kreuzchen ganz in Ruhe verteilen. Und da in Rheinland-Pfalz kumuliert und panaschiert werden darf, kann das eine Angelegenheit sein, die mehr als zwei Minuten erfordert. Wer will, darf bis zu 114 Stimmen verteilen: Eine für das Europaparlament, eine für den Ortsvorsteher des Stadtteils, 50 für den Kreistag, 48 für den Stadtrat und zwischen 4 und 14 für den Ortsbeirat.

Wer sich Briefwahlunterlagen schicken lässt, muss dafür Sorge tragen, dass die Unterlagen bis Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr bei der Stadt angekommen sind. Am Wahltag selbst leeren städtische Mitarbeiter deshalb die Briefkästen der vier Verwaltungssitze – Engerser Landstraße, Heddesdorfer Straße, Historisches Rathaus und Am Hammergraben – mehrfach.

Das städtische Briefwahlbüro ist bis zur Wahl zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag/Dienstag: 7.30 bis 17.00 Uhr

Mittwoch: 7.30 bis 12 Uhr

Donnerstag: 7.30 bis 18 Uhr

Freitag: 7.30 bis 12 Uhr

Am letzten Freitag vor der Wahl (7.6.) ist das Briefwahlbüro bis 18.00 geöffnet

Für die Auszählung der Wahl werden nach wie vor dringend ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht. Wer sich für die Demokratie engagieren möchte, kann sich unter folgendem Link registrieren: https://www.neuwied.de/wahlhelfer

Bildunterschrift: Das städtische Briefwahlbüro in der Volkshochschule öffnet am kommenden Montag, 6. Mai. Oberbürgermeister Jan Einig (vorn rechts) hat die „Projektleitung Wahlen“ den Kollegen Sven Stühn (links) und Peter Dürksen (2. von rechts) übertragen, die sich gemeinsam mit zehn weiteren Kollegen um die fehlerfreie Durchführung kümmern. Foto: Stadt Neuwied/ Ulf Steffenfauseweh