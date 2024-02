Die Koblenz-Touristik GmbH präsentiert die Frühjahrsausgabe des städtischen Flohmarkts erstmals mit dem Flöhchenmarkt am Samstag, dem 13. April. Nachdem der beliebte Flohmarkt hinter dem Deutschen Eck im letzten Jahr erfolgreich mit neuem Konzept umgesetzt wurde, geht es nun in die nächste Runde. Auch 2024 müssen alle Standplätze im Voraus reserviert und bezahlt werden. So entfällt der frühmorgendliche Wettlauf um die besten Plätze und alle Standbetreiber*innen können entspannt ihre Stände auf den vorher gebuchten Plätzen aufbauen. Da die Nachfrage im Jahr 2023 besonders hoch war, konnte die Koblenz-Touristik GmbH in diesem Jahr 50 weitere Standplätze schaffen.

Neu in diesem Jahr: Der Flöhchenmarkt. Für die kleinsten Flohmarktfans wird es am 13. April von 10 bis 15 Uhr erstmals einen eigenen Kinderflohmarkt am Wasserspielplatz am Deutschen Eck geben. Als Teil des städtischen Flohmarkts ist der Flöhchenmarkt für Kinder bis einschließlich 13 Jahren zum Verkaufen von aussortierten Schätzen „von Kindern für Kinder“ reserviert.

Der Vorverkauf der Standplätze des Städtischen Flohmarkts und des Flöhchenmarkts startet am Samstag, dem 02. März, um 12:00 Uhr, unter www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt und an den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Die Gebühren für einen 3-Meter-Stand betragen 24,00 € für private Standbetreiber*innen und 60,00 € für gewerbliche Anbieter*innen. Die gewerblichen Anbieter*innen müssen vor Ort eine Reisegewerbekarte mit sich führen. Die Gebühren für einen 1,5 x 1,5-Meter-Stand auf dem Flöhchenmarkt betragen 8,00 €. Dieser Bereich ist ausschließlich für Kinder bis einschließlich 13 Jahren buchbar.