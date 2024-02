Am Freitag, 01. März findet ein Aufzug unter dem Motto „Klimaschutz, Verkehrswende“ statt

Um 14.00 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung auf der Spiegelfläche des Hauptbahnhofs. Gegen 14:30 Uhr beginnt der Aufzug ausgehend von der Spiegelfläche auf den Bahnhofplatz, Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Bahnhofstraße, Löhrrondell, Hohenfelder Straße, Am Wöllershof, Rundgang (eine Runde) im Saarkreisel, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, An der Moselbrücke auf die Balduinbrücke, die bereits am 14.30 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt wird. Dort erfolgt eine Abschlusskundgebung.

Nach der Abschlusskundgebung können sich die Versammlungsteilnehmer an den aufgebauten Informationsständen zum Versammlungsinhalt von NGOs und Initiativen informieren.

Um 18.00 Uhr endet die Versammlung und löst sich auf. Die gesperrte Brücke wird wieder für den Verkehr freigegeben.