Das Dezernat für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz unterstützt aktiv die lokale Etablierung des Bundesförderprogramms „KulturPass“. Das Kultur- und Schulverwaltungsamt informiert zum einen Träger der freien Szene über die Möglichkeiten der Teilnahme, die städtischen Einrichtungen registrieren sich zum anderen auf dem durch die Initiatoren eingerichteten Portal. Alle mit einem KulturPass ausgestatteten junge Erwachsene können ihr Budget von 200 Euro ab dem 15. Juni unter anderem im Ludwig-Museum, im Mittelrhein-Museum, in der Musikschule, in der Stadtbibliothek, im Theater Koblenz und in der VHS einlösen. „Der Kulturpass ist für unsere Einrichtungen eine tolle Chance neue Zielgruppen anzusprechen und nach der langwierigen Pandemiephase ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen“, so Dr. Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die umfangreichen Angebote zur kulturellen Bildung junger Erwachsener hin.

Hintergrund:

Der KulturPass ist ein Programm der Bundesregierung, das Jugendliche in Deutschland dabei unterstützt, die Vielfalt der Kultur im Land kennenzulernen und zu erleben. Alle jungen Menschen, die im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, erhalten nach Registrierung ein virtuelles Budget von 200 Euro, das sich innerhalb von zwei Jahren über die KulturPass-App einsetzen lässt. Kulturanbietende können über eine Web-Plattform unterschiedlichste Angebote auf dem digitalen Marktplatz platzieren. Die Jugendlichen können diese in der App ab Mitte Juni entdecken, reservieren und nutzen. Mit Hilfe des KulturPasses haben Kulturanbietende wiederum die Möglichkeit, digital sichtbar zu werden und mit Ihrem regionalen Angebot zu begeistern. Zu den KulturPass-Angeboten zählen: Konzerte und Bühnen, Museen und Parks, Kino, Bücher, Tonträger, Noten und Musikinstrumente.

Weitere Informationen unter www.koblenzkultur.de/kulturfoerderung/kulturpass/

Foto: Die Verantwortlichen der städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen freuen sich mit Dr. Margit Theis-Scholz (6. v. re.) auf junges Publikum. Foto: Stadtverwaltung Koblenz/Martin Düpper