(06.04.2022) Auch wenn das Wetter derzeit nicht nach Frühling aussieht: Die Brunnen der Stadt gehen jetzt nach und nach wieder in Betrieb. Beschäftigte des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen haben bereits das Wasser an der Historiensäule auf dem Görresplatz sowie am Erfinderbrunnen in der Fischelpassage angestellt. Bis Ostern sollen allen Brunnen in der Innenstadt wieder laufen, anschließend beginnen die Arbeiten an den Brunnen in den Stadtteilen.

Quelle: Pressestelle Koblenz