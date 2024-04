Koblenz. Drei starke Partner für Koblenz und die Region. Die Stadtwerke werden gemeinsam mit ihren 100%igen Töchtern, der koveb und der Koblenzer Bäder GmbH mit dem Moselbad, offizieller Sponsor der TuS Koblenz.

„Unter dem Motto „Wir bewegen Koblenz“ bewegen wir gemeinsam nicht nur Menschen in Bussen, sondern auch Waren und Container im Hafen. Mit dem im Jahr 2024 eröffnenden Moselbad haben die Koblenzer die Möglichkeit, sich auch dort zu bewegen“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Lars Hörnig.

Mit der koveb zum Spiel. Mit der direkten Busverbindung der koveb kommen die Fans ganz bequem mit dem ÖPNV zum Spiel und wieder nach Hause. Informationen zu Liniennetz und Fahrplan sind auf koveb.de zu finden. Mit dem Deutschlandticket (49 Euro pro Monat) kann der ÖPNV deutschlandweit genutzt werden. Dieses Ticket ist bei der koveb erhältlich – digital in der koveb D-Ticket App oder als Chipkarte.

Die Stadtwerke Koblenz GmbH ist ein kommunales Unternehmen in der Rhein-Mosel-Stadt mit ihren rund 110.000 Einwohnern. Als 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Koblenz verantworten die Stadtwerke die Betriebszweige Hafen- und Bahnbetrieb sowie das Beteiligungsmanagement.

Neben den beiden Tochtergesellschaften der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH und der Koblenzer Bäder GmbH (beide 100 %), sind die Stadtwerke an der VWM (73,80 %), am Flugplatz Winningen/Koblenz (64,46 %), an der WKW (60 %) auch über die EKO2 Hauptanteilseigner der Energieversorgung Mittelrhein AG und dem Windpark Westerwald (10,02%) beteiligt.

„Mit der Stadtwerke-Gruppe haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Wir freuen uns sehr über die vereinbarte Partnerschaft und die Unterstützung“, freut sich Christian Krey, Präsident der TuS Koblenz

Untertitel zum Foto: Detlev Pilger, Hansjörg Kunz (Geschäftsführer koveb), Lars Hörnig (Geschäftsführer SWK) und Christian Krey (Präsident TuS Koblenz) freuen sich bei der Vertragsunterzeichnung auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Foto: SWK / Laura Bell