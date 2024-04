Die Stadtbücherei Boppard lädt alle Kinder ab drei Jahren herzlich zur nächsten Vorlesestunde am Montag, 22. April 2024, von 15.30 bis 16.15 Uhr ein. Diesmal steht das Buch “Momo” im Mittelpunkt, das weltweit bekannt ist und von Michael Ende geschrieben wurde. Das Buch wurde nun als Bilderbuch adaptiert und von Simona Ceccarelli wunderschön illustriert.

In dem Bilderbuch wird die berühmte Geschichte von “Momo” erzählt, einem kleinen Mädchen, das nichts besitzt außer dem, was es findet oder was man ihm schenkt. Niemand weiß, woher Momo kommt, aber alle kennen ihre außergewöhnliche Gabe: Sie kann Menschen zuhören und ihnen Zeit schenken. Die Geschichte ist warmherzig, poetisch und leicht verständlich erzählt und wird als Bilderbuchkino vorgelesen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Die Stadtbücherei Boppard, Untere Fraubachstraße 8, ist telefonisch unter 06742/103-11 oder per E-Mail an stadtbuecherei@boppard.de erreichbar.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.stadtbuecherei-boppard.de und zu den Öffnungszeiten montags und freitags von 10 bis 14 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr.

Bildunterzeile: Die Stadtbücherei Boppard lädt wieder ein zum Bilderbuchkino. Auf dem Programm steht das Bilderbuch zu Michael Endes bekannter Geschichte „ Momo“ . Foto: Stadtbücherei Boppard/Sonja Weinert