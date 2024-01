Welche Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Koblenz wurden im vergangenen Jahr 2023 umgesetzt? Was ist für das laufende Jahr geplant? Diese oder ähnliche Fragen wurden der Stadtverwaltung Koblenz in jüngster Zeit regelmäßig gestellt und haben das Radverkehrsteam dazu veranlasst, einen anschaulichen Überblick der vielfältigen Projekte der vergangenen zwölf Monate zusammenzustellen. Der umfassende Report wurde von Baudezernent Bert Flöck im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof der Öffentlichkeit nunmehr vorgestellt.

„Mein persönlicher Eindruck ist eine deutliche Zunahme des Radverkehrs in Koblenz, unter anderem resultierend aus den verbesserten Bedingungen für Radfahrende in den letzten drei Jahren. Diese positive Entwicklung werden wir auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen“, erklärte Bert Flöck anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts-

Das 33-seitige Foto- und Textdokument behandelt die unterschiedlichsten Themen, die allesamt das Ziel haben, Radverkehr in Koblenz präsenter, attraktiver und sicherer zu gestalten. Es beschreibt ausführlich und verständlich, welche Maßnahmen im letzten Jahr umgesetzt wurden und gibt einen kurzen Ausblick auf die geplanten Radverkehrsprojekte in 2024.

Der Bericht steht online unter www.koblenz.de/radverkehr in der Rubrik Infothek zum Download zur Verfügung. Gedruckte Exemplare liegen in limitierter Auflage in einigen städtischen Einrichtungen, wie beispielsweise im Bauberatungszentrum, Bürgeramt und Rathaus sowie an der Tourist-Information im Forum Confluentes aus.

Weitere Informationen zum Radverkehr finden Interessierte im Internet unter www.koblenz.de/radverkehr und zu baulichen Maßnahmen unter www.koblenz-baut.de

Bildunterzeilen:

Bericht_Fahrradparkhaus:

Im Jahresbericht 2023 werden unter anderem verschiedene Infrastrukturmaßnahmen vorgestellt, die im vergangenen für den Radverkehr in Koblenz umgesetzt wurden, wie beispielsweise das im März 2023 eröffnete Fahrradparkhaus. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Flöck:

Der Koblenzer Baudezernent Bert Flöck, in dessen Dezernant der Radverkehr in der Rhein-Mosel-Stadt angesiedelt ist, stellte jüngst im Koblenzer Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof den Jahresbericht Radverkehr für 2023 vor. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Wallersheimer Weg Stabilus – Kreisel:

Im Zuge des Umbaus des Wallersheimer Weg wurde 2023 zwischen dem Wallersheimer Kreisel und Stabilus in beiden Fahrtrichtungen Radschutzstreifen markiert und an den Einmündungen rot eingefärbt. Hierdurch wurde eine vorhandene Lücke auf der Nord-Süd-Hauptachse für den Radverkehr geschlossen. Foto: Stadt Koblenz/Ralph Emmerich