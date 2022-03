Lahnstein. Die Stadtverwaltung Lahnstein sucht in Lahnstein Wohnraum für Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des Krieges aus ihrem Land flüchten mussten.

Haus- und Wohnungseigentümer, die Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen möchten, werden gebeten, sich beim Fachbereich „Bildung, Soziales und Sport“ mit Thomas Schneider unter der Telefonnummer 02621 914306 oder per Mail an t.schneider@lahnstein.de in Verbindung zu setzen.

Hilfebedürftige Flüchtlinge, die nun in Lahnstein ihren tatsächlichen Aufenthalt haben, können zur Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes beim Sozialamt in der Bahnhofstraße 49a entsprechende Anträge stellen.

Hilfsgüter können über die Junge Bühne Lahnstein in Kooperation mit dem Deutsch-Ukrainischen Verein Rhein-Dnipro gespendet werden. Abgabemöglichkeiten sind am Donnerstag, 03. März von 15.30 bis 20.00 Uhr auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums sowie am Freitag, 04. März von 13.00 bis 18.00 Uhr im „Schallraum“ in Koblenz-Ehrenbreitstein (Am Markt 215).

Es werden ausschließlich die folgenden Artikel gesammelt:

Schlafutensilien: neue Schlafsäcke; Isomatten (auch gebraucht); neue Decken und Kissen.

Medikamente: Erste-Hilfe-Kästen; Alkoholtücher; Ambroxol Hustensaft; Baldrian; Fenistil-Tropfen oder Gel; Einmal-Handschuhe; Ibuprofen; Nasivin (0-6 Jahre); Pflaster; Verbandsmaterial; Thermometer.

Babybedarf: ungeöffnete Windelpakete; ungeöffnete Babymilchpakete; trinkfertige Babymilch; ungeöffnete Feuchttücher; neue Babycreme; ungeöffnete Babynahrung

Spezielle medizinische Produkte: Drehkreuz (oder westliches Analogen > 300 Stück), Individuelles 5-Zoll-Verbandpaket (ab 300 Stück); Bauchpflaster 300 Stück; Pneumothorax-Nadel; Nasopharynxtubus 300; 5-Meter-elastische Bandage; Gentaxan; Celox-A; Spritzen 2ml, 5ml, 10 ml; Schmerzlindernde Mittel; Tourniquet-Gurt; Nurofen/Kinder; Oflaxcin/Tropfen 0,3 %; Fentanyl solution for injecetion 0.05 mg/ml -2,0; Dekompressionsnadeln; Bluttransfusionssets.

Wer finanzielle Hilfe leisten möchte, kann über das Spendenkonto des Deutschen Roten Kreuzes für die betroffene Bevölkerung spenden:

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Am Donnerstag, 03. März findet zudem ab 18.30 Uhr eine Friedensmahnwache „Lahnstein steht auf für den Frieden“ auf dem Schulhof des Johannes-Gymnasiums statt.

Bild: Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein