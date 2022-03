Sankt Goarshausen (ots) – Im Zeitraum von Montag, dem 28.02.2022 bis zum Dienstag, den 01.03.2022 wurde durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen versucht, die beiden Opferstöcke in der katholischen Kirche St. Johannes in Sankt Goarshausen aufzubrechen. Hierbei wurden beiden Opferstöcke teilweise erheblich durch das genutzte Werkzeug beschädigt. Ob Bargeld entwendet wurde, ist bislang nicht gesichert geklärt. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

