In der Zeit rund um die Karnevalstage gibt es Anpassungen der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, damit alle Närrinnen und Narren an Rhein und Mosel die Tage genießen können.

So wird die Verwaltung am Schwerdonnerstag, 12. Februar vormittags zu den gewohnten Zeiten für den Publikumsverkehr geöffnet sein, alle Ämter und Eigenbetriebe, die nachmittags geöffnet hätten, schließen jedoch ab 13.00 Uhr ihre Pforten. Am Freitag, 13. Februar und am Veilchendienstag, 17. Februar gelten die gewohnten Öffnungszeiten. An Rosenmontag, 16. Februar, bleibt die gesamte Stadtverwaltung Koblenz geschlossen. Nachfolgend Informationen zu den Eigenbetrieben und Ämtern mit abweichenden Öffnungszeiten:

Bücherbus: Schwerdonnerstag bis einschließlich Veilchendienstag geschlossen

Kompostieranlage Niederberg: Schwerdonnerstag normale Öffnungszeiten, Rosenmontag und Veilchendienstag geschlossen

Ludwig-Museum: Schwerdonnerstag sowie Veilchendienstag geschlossen

Mittelrhein-Museum: Schwerdonnerstag und Rosenmontag geschlossen

Musikschule: Schwerdonnerstag bis Veilchendienstag unterrichtsfreie Tage für den Allgemeinbetrieb, die Verwaltung ist nicht durchgehend besetzt

Schadstoffsammelstelle: Schwerdonnerstag normale Öffnungszeiten, Rosenmontag geschlossen

Stadtbibliothek im Forum Confluentes: Schwerdonnerstag bis 13 Uhr, Rosenmontag geschlossen; Ausgeliehene Medien können über die Außenrückgabe in der Zentralbibliothek zurückgegeben werden.

Stadtteilbüchereien Horchheim und Karthause: Schwerdonnerstag bis Veilchendienstag geschlossen

Volkshochschule: Schwerdonnerstag bis 13 Uhr geöffnet, Karnevalfreitag bis Veilchendienstag unterrichtsfreie Tage für den Allgemeinbetrieb

Wertstoffhof: Schwerdonnerstag normale Öffnungszeiten, Rosenmontag geschlossen