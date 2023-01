Fossile Energieträger sind noch weitverbreitet und werden in den meisten Wohngebäuden zum Heizen genutzt. Doch nicht nur aus Klimaschutz-Gründen ist es von Bedeutung, Gas, Strom und Heizöl einzusparen. Gerade die angespannte Situation mit steigenden Energiepreisen und Sorgen um die Versorgungssicherheit belastet zurzeit viele Menschen. Deshalb steht beim nächsten Stadtteilgespräch am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr im Stadtteiltreff am Rheintalweg 14 das Thema „Energiesparen leicht gemacht“ im Fokus. Dazu informiert Martin Knopp, Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, mit einem Vortrag über Wege, um den Energieverbrauch zu senken. Dabei behandelt der Experte einfache Veränderungen des eigenen Verhaltens und Maßnahmen, die nur geringer Investitionen bedürfen. So zeigt er, wie jeder sofort Energie einsparen kann.

Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Anmeldung wird jedoch bis Donnerstag, 19. Januar, gebeten. Anmeldung und weitere Infos gibt es im Stadtteilbüro, Telefon 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de. Ein weiteres Stadtteilgespräch zu dem Thema wird am Dienstag, 28. Februar, angeboten. Die Reihe „Stadtteilgespräche“ versteht sich als Informationsveranstaltung von Bürgern für Bürger aus der Südöstlichen Innenstadt und greift Alltagsthemen auf. Veranstalter der Reihe sind ehrenamtlich tätige Bürger und das Quartiermanagement der Sozialen Stadt Neuwied.