Drei Wochen lang hat Neuwied fleißig in die Pedale getreten. Doch auch wenn die Aktion Stadtradeln vorbei ist, können Radelnde ihre im Zeitraum vom 18. Juni bis 8. Juli gefahrenen Kilometer jetzt noch nachtragen. Der Stichtag dafür ist am Samstag, 15. Juli. Denn am Dienstag, 18. Juli, werden um 17 Uhr die diesjährigen Sieger geehrt. Dazu sind alle, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben, herzlich in den Biergarten am Deich eingeladen.

Prämiert wird in drei Kategorien: In der ersten ist die Größe des Teams und in der zweiten ist die gefahrene Kilometer-Anzahl pro Kopf entscheidend. Die dritte Kategorie zeichnet den besten Einzelfahrer aus. Zusätzlich gibt es eine Sonderkategorie für Neuwieds Politikerinnen und Politiker. Für die Neuwieder Schulen gibt es ebenfalls eine Sonderkategorie, die kreisweit gewertet wird.

Zum Bild:

Auch Neuwieds Beigeordneter Ralf Seemann schwingt sich aufs Rad und sammelt Kilometer beim Stadtradeln 2023 in der Deichstadt.

Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier