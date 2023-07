Oberbürgermeister Jan Einig zeichnet Gewinner aus

111.205 Kilometer, 479 aktive Radelnde und 39 Teams – auch die dritte Stadtradeln-Aktion in Neuwied war wieder ein voller Erfolg: 18 Tonnen C02 vermieden die Radelnden der Stadt. So viel wie vergangenes Jahr Kreis und Stadt noch zusammen. Aber auch bei den Teilnehmenden zeigt sich deutliches Plus zum Vorjahr. Mehr als 100 neue Radelnde traten erstmals fleißig mit in die Pedale. Bei den gefahrenen Kilometern waren es mehr als 26.000 mehr. Im Neuwieder Biergarten am Deich zeichnete nun Oberbürgermeister Jan Einig die Siegerinnen und Sieger in vier verschiedenen Kategorien aus.

Oberbürgermeister Einig betonte auch die Bedeutung von Stadtradeln für Neuwied: Die aktuellen Zahlen zeigten, dass das Bewusstsein für eine veränderte, nachhaltigere und klimafreundliche Mobilität in Neuwied stetig wachse.

Auf den ersten Plätzen landeten:

Größte Gruppe: Heinrich-Haus Neuwied (41 aktive Radelnde, 12.586 km)

Höchster Durchschnitt (Team): Silberrücken (2 aktive Radelnde, insgesamt 2280 km, pro Kopf 1140 km)

Bester Einzelfahrer: Baptist Gillessen (eBiker, 2122 km)

Kommunal-Politiker (Sonderkategorie): Bündnis 90/Die Grünen (15 aktive Radelnde, 2303 km)

Der Dank der Verwaltung gilt den Sponsoren, die die Aktion mit wertvollen Preisen unterstützten, darunter waren zum Beispiel Fahrradtaschen und Bikezacs sowie attraktive Gutscheine für diverse Freizeitaktivitäten. Namentlich waren es die SWN, die Sparkasse Neuwied, die GSG und die VR Bank RheinAhrEifel.

Im nächsten Jahr möchte das Organisationsteam natürlich an den Erfolg anknüpfen und noch mehr Interessierte erreichen.

Zum Foto: Oberbürgermeister Jan Einig zeichnete die Gewinner des diesjährigen Stadtradelns aus. Foto: Stadt Neuwied/Schöneberg