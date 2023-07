Koblenz. So einfach sollte Oberbürgermeister David Langner seinen Stadtschlüssel nicht wieder zurück bekommen. Nachdem Prinz Sven bei der Erstürmung kurz vor Rosenmontag bis aufs Dach des Rathauses klettern musste, um den Schlüssel zu übernehmen, musste David Langner sich bei der Rückeroberung im Weingut Karl Lunnebach in Güls ebenfalls etwas ausstrecken.

Zahlreiche Karnevalisten waren der Einladung der Koblenzer Karnevals Gesellschaft (AKK) gefolgt, um sowohl den Stadtschlüssel zurückzugeben, als sich bei den Tollitäten 2023 auch noch einmal für die gelungene Session zu bedanken. Sven Alsbach gab das Prinzenzepter zur Aufbewahrung an AKK-Präsident Andreas Münch zurück. Oberbürgermeister Langner musste danach selbst auf die Suche nach dem Stadtschlüssel gehen und fand ihn schließlich hoch über seinem Kopf an einem Haken in der Weinstube.

„Ich freue mich auf die kommende Session und bin gespannt, ob die Karnevalisten den begehrten Schlüssel auch im nächsten Jahr wieder erobern können“, so Langner.