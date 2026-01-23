Mila und Anatolii performen am Schwerdonnerstag Love-Songs

In diesem Jahr fällt der Tag der Verliebten – der Valentinstag – mitten in die jecke Zeit. Da bietet es sich natürlich an, beim Valentinsdate den Zug zu besuchen und sich gemeinsam in das bunte Karnevalsgetümmel zu stürzen. Für alle, die mit der fünften Jahreszeit nicht ganz so viel anfangen können und sich ein etwas ruhigeres Alternativprogramm wünschen, bietet die Stadtbibliothek Neuwied am Schwerdonnerstag, 12. Februar, ein Konzerterlebnis an, das perfekt auf den Valentinstag einstimmt. Ab 18.30 Uhr stehen Sängerin Mila Kluge und Gitarrist Anatolii Bekishev zusammen auf der Bühne und haben jede Menge klassischer Love-Songs im Gepäck. Alle Konzertbesucher können sich auf eine abwechslungsreiche Musikauswahl mit Songs von Adele, Cindy Lauper, Ed Sheeran, Elvis Presley und vielen weiteren namhaften Interpreten freuen. Wer also für einen Moment dem lauten Karnevalstrubel entkommen und ein musikalisches Kontrastprogramm zu Kasalla, Brings und Co. erleben möchte, ist am 12. Februar in der Neuwieder Stadtbibliothek im historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, an der richtigen Adresse. Der Eintritt kostet fünf Euro – Konzerttickets können telefonisch unter 02631/802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erworben werden.

Bildunterschrift:

Kurz vor dem Valentinstag bringen Sängerin Mila Kluge und Gitarrist Anatolii Bekishev ihr Publikum in der Neuwieder Stadtbibliothek mit einem mit Liebesliedern gespickten Live-Programm ins Schwärmen.

Foto: Joe Strive