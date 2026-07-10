Zwei „Golf-Studien“ des Grafikers und Malers

Lahnstein. Kürzlich wurden dem Stadtarchiv Lahnstein von Pia und Michaela Luhmann aus Wiesbaden zwei Gemälde des Künstlers Dieter Portugall als Schenkung übergeben. Die beiden Farblithographien mit dem Titel „Golf-Studien“ entstanden in einer Auflage von jeweils 130 Exemplaren und zeigen humorvolle Szenen aus Portugalls Lieblingssport.

Geboren wurde Dieter Portugall am 3. Juni 1952 in Oberlahnstein. Nach seiner Schulzeit absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Schriftsetzer in der Druckerei Kring, bevor er sich für ein Studium der Kunstpädagogik entschied. Nach dem Zweiten Staatsexamen war er zunächst als Kunstpädagoge am Eichendorff-Gymnasium in Koblenz tätig. Seit 1987 arbeitete er als freischaffender Künstler mit eigenem Atelier in Koblenz-Güls. Sein künstlerischer Schwerpunkt lag zunächst auf der Radierung, ab 1998 widmete er sich verstärkt der Lithographie. Er beteiligte sich an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland und illustrierte zudem mehrere Bücher.

Dieter Portugall verstarb am 12. September 2022 im Alter von 70 Jahren. Die Rhein-Zeitung würdigte ihn in ihrem Nachruf als „humorvollen Entdecker, der fehlen wird“.

Bildunterzeilen

Pia Luhmann mit den beiden von ihr gestifteten Werken des Dieter Portugall (Foto: Bernd Geil / Stadtverwaltung Lahnstein)