Tourismuskonzept steht: Einjähriger Erarbeitungsprozess kurz vor dem Abschluss – Elf Schlüsselmaßnahmen herausgearbeitet

Die Deichstadt schlägt ein neues Kapitel in ihrer touristischen Entwicklung auf: Nach intensiver Arbeit und mehreren Workshops stellt die Neuwieder Stadtverwaltung erstmals ein umfassendes Tourismus- und Marketingkonzept vor. Dieses soll zeitnah in einer kommenden Stadtratssitzung zur Beschlussfassung eingebracht werden. „Mit diesem Konzept setzen wir neue Maßstäbe für die strategische Entwicklung des Tourismusstandorts Neuwied. Es ermöglicht uns, über Einzelmaßnahmen hinaus eine langfristige und nachhaltige Perspektive zu schaffen“, erklärt Oberbürgermeister Jan Einig erfreut.

Schiffstourismus weit oben auf der Agenda

Eine Schlüsselmaßnahme der Strategie ist die Reaktivierung des Schiffstourismus. „Es kristallisierte sich bereits früh im Erstellungsprozess heraus, dass die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Schifffahrt nach Neuwied geschaffen werden können und sollen“, berichtet Lena Höver, die als erfahrene Tourismus-Expertin vor rund einem Jahr zur Stadt kam und die Entwicklung des Konzepts leitete.

Die Stadt verfolgt dabei einen zweigleisigen Ansatz: Während das Stadtmarketing aktiv mit Interessenten für Hotelschiffe in weit fortgeschrittenen Gesprächen steht, arbeiten die Stadtwerke (SWN) als städtisches Tochterunternehmen daran, die Infrastruktur für den Tagestourismus zu schaffen. Ziel ist es, Neuwied nicht nur als attraktives Ziel für Schiffsreisende zu präsentieren, sondern durch maßgeschneiderte Angebote – wie Tagesausflüge zu beliebten Veranstaltungen – einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

Klares Profil und zukunftsweisende Maßnahmen

Das Konzept entstand in enger Zusammenarbeit mit Bürgern und lokalen Akteuren. Workshops, Expertenbefragungen und eine Onlinebefragung lieferten wertvolle Einblicke in die Stärken, Schwächen und Potenziale der Stadt.

Die Strategie baut auf fünf Leitlinien auf:

Digitale Angebote stärken: von Onlinebuchungen bis hin zu virtuellen Erlebnissen.

Familienfreundlichkeit fördern: mit vielseitigen Aktivitäten für Groß und Klein.

Kultur erlebbar machen: durch hochwertige Veranstaltungen und historische Attraktionen.

Vernetzung innerhalb der Region: für ein gemeinsames touristisches Angebot.

Strategische Förderung: von Infrastruktur bis hin zu Qualitätssicherung.

„Neuwied hat enormes Potenzial, sich als entschleunigendes Kurzreiseziel mit einzigartigem Kulturangebot und familienfreundlicher Atmosphäre zu positionieren“, betont Julia Kloos-Wieland, Leiterin des Stadtmarketings.

Dabei will die Stadt konkret auf zwei Hauptzielgruppen setzen: Kultur- und Landschaftsliebhaber sowie die „Vielseitig Aktiven“, zu denen vor allem Familien zählen. Darüber hinaus wurden als ergänzende, potenzielle Zielgruppen die „Aktiven Naturgenießer“ und die Branche der Reiseveranstalter identifiziert, die mit spezifischen Angeboten angesprochen werden sollen.

Insgesamt sind im Erarbeitungsprozess 11 Schlüsselmaßnahmen sowie 59 weitere, flankierende Maßnahmen und Projekte entwickelt worden, die Neuwied touristisch voranbringen sollen. Eine Schlüsselmaßnahme ist die genannte Reaktivierung des Schiffstourismus. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung eines Event-Wochenendes, bei dem Bus-Shuttles die Besucher in Rundtouren zu den Sehenswürdigkeiten fahren. Auch sollen zielgruppenspezifische „Pakete“ zum Beispiel zum Thema „Ein Wochenende in Neuwied“ erarbeitet werden.

Zahlreiche „Unter-Projekte“ flankieren diese Projekte und sind auch zum Teil bereits in der Erstellung. So wird beispielsweise eine Podcast-Reihe über Neuwied in diesem Frühjahr veröffentlicht. Monatlich soll es „Kultur- und Freizeittage“ mit einem City-Shuttle geben. Ebenfalls in Arbeit ist ein modernes Gästemagazin mit Informationen zum Freizeit- und Kulturangebot sowie den Unterkunftsmöglichkeiten. Es wird das reine Unterkunftsverzeichnis im kommenden Jahr ablösen.

Die elf Schlüsselmaßnahmen:

Reaktivierung des Schiffstourismus für Neuwied

Errichtung von Haltepunkten und Parkplätzen für Reisebusse

Prüfung der Schaffung weiterer Beherbergungskapazitäten

Revitalisierung der Deichkrone

Verbesserung der Besucherlenkung aus der Innenstadt in Richtung der Neuwieder Attraktionen (in den Stadtteilen und Außenlagen) durch Beschilderung und interaktive, spielerische Elemente

Ausarbeitung eines Event-Wochenendes mit Shuttlebussen (Kleinbusse) im Kreisverkehr, inkl. Aktionen der „Points of Interest“ (Monrepos, Zoo, Deichwelle, …)

Aufbereitung von zielgruppenspezifischen, inspirierenden Kommunikationselementen für „Ein Wochenende in Neuwied“/„24 Stunden in Neuwied“/„Ein Nachmittag in Neuwied“/…

Thematische/zielgruppengerechte Bündelung und Aufbereitung der Angebote in der Kommunikation

Datenmanagement zur Digitalisierung im touristischen Marketing: Lizenzierung, Open Data, Qualifizierung sowie kontinuierliche Pflege aller relevanter Daten

Konsequente Berücksichtigung der Vorgaben der regionalen Tourismusorganisation, Romantischer Rhein Tourismus GmbH sowie enge Zusammenarbeit in den Bereichen Marketing und Kommunikation

Institutionalisierung der Kooperationen der touristischen Akteure und Akteurinnen in der Stadt

Zusatz: Die Konzepterstellung wurde mit Fördermitteln aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse des Landes Rheinland-Pfalz unterstützt.

Bildunterschrift: Klare Ziele, konkrete Maßnahmen: Oberbürgermeister Jan Einig (von links), Tourismus-Expertin Lena Höver, Stadtmarketing-Leiterin Julia Kloos-Wieland und Siegesmund Kunke von den Stadtwerken (SWN) freuen sich, dass das Tourismuskonzept nach einem mehrmonatigen Erarbeitungsprozesses steht. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh