Stadt fördert Naturschutz mit informativer Pflanzaktion

Der Carmen-Sylva-Garten wird zur Oase für Bienen und Insekten

Insektenfreundliche Stauden zieren neuerdings die Nordspitze des Carmen-Sylva-Gartens. Noch wirken die Setzlinge eher unscheinbar, doch schon im Frühjahr werden farbenfrohe Blüten die Blicke auf sich ziehen und zahlreichen Bienen, Insekten und Vögeln als Futterquelle dienen. Zuerst werden die 750 in die Erde gebrachten Wildblumenzwiebeln sprießen, deren Blüten die frühfliegenden Insekten ernähren. Dann werden auch die 610 Wild- und Blütenstauden nach und nach ihren farbenfrohen Blütenteppich zwischen den drei neu gepflanzten Büschen ausbreiten. „Ein optimal zusammengestellter Bienengarten blüht viele Monate lang“, weiß Armin Bärz, Projektbeauftragter der Stadt Neuwied. Damit das Beet die Feuchtigkeit besser halten kann, solange die Pflanzen noch klein sind, und damit weniger Unkraut wächst, wurde die 82 Quadratmeter große Fläche mit einer mineralischen Mulchschicht aus Lava vorbereitet. Oberbürgermeister Jan Einig und Armin Bärz bedankten sich für die tatkräftige Hilfe bei den Mitgliedern des Seniorenbeirats und den Anwohnerinnen des Sonnenland-Viertels sowie beim Landschaftsbau-Team der Firma Börgerding.

Die Bürger-Pflanzaktion war zugleich Mitmach- und Infotag: Wer Lust hatte, war eingeladen, Gartenhandschuhe und Schaufel zu nehmen und mit Gleichgesinnten etwas für den Naturschutz zu tun. Fachkundige Ansprechpartner erklärten, was einen insektenfreundlichen und pflegeleichten Garten ausmacht und was beim Anlegen zu beachten ist. Das regt zum Nachahmen an, hofft die Stadtspitze. „Unser Projekt ‚Neuwieder Bienenbeet‘ ist nicht nur ein Weg, städtische Grünflächen kostensparend und naturnah zu bewirtschaften“, erklärt Oberbürgermeister Jan Einig, „sondern darf gerne auch als Einladung verstanden werden, den eigenen Vorgarten umzugestalten.“ Die Stadtverwaltung informiert in ihrer Broschüre „Neuwieder Bienenbeet“ zu den Vorteilen einer solchen Umgestaltung und gibt einen handlichen Überblick über die Vielfalt geeigneter heimischer Blühpflanzen. Abrufbar ist das Heft mit Pflanzliste und farbigen Bildtafeln unter www.neuwied.de/8172.html.

Fotos:

Oberbürgermeister Jan Einig (links) lobte das Engagement des Projektbeauftragten Armin Bärz (dritter von links) und der Bürgerinnen und Bürger Neuwieds für den Insektenschutz.

Noch sind die frisch gepflanzten Stauden zierlich, doch schon im Frühjahr werden ihre unzähligen Blüten Futter für Bienen und Insekten sein.

Quelle: Maxie Meier