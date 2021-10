Sportliche Erfolge und ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Sportlerehrung der Stadt Bendorf

Bendorf. Sie haben in den letzten beiden Jahren Siege errungen, Bestleistungen aufgestellt und auf regionaler, nationaler oder sogar internationaler Ebene geglänzt: Am 28. Oktober wurden erfolgreiche Athletinnen und Athleten aus Bendorf für Ihre Leistungen bei der Sportlerehrung der Stadt ausgezeichnet.

In der Stadthalle konnte Bürgermeister Christoph Mohr neben den zu Ehrenden und ihren Familien auch Mitglieder von Stadtrat und Jugend- und Sportausschuss willkommen heißen.

„Ich weiß, dass die letzten beiden Jahre auch für den Sport und die Vereine eine sehr herausfordernde Zeit waren, daher war es mir ein Anliegen, diese Veranstaltung durchzuführen“, betonte der Rathauschef.

Vor der eigentlichen Sportlerehrung gab es noch eine besondere Würdigung für Dominik Pretz. Der Mülhofener wurde für sein vielseitiges Engagement mit dem Ehrenamtsförderpreis der Sportjugend Rheinland ausgezeichnet.

Der 27-Jährige ist in der Turnerschaft Bendorf 1861/90 e.V. als Betreuer und im Vorstand aktiv. Bereits seit 2014 unterstützt er den Verein zunächst als Schriftführer und heute als Geschäftsführer. Er ist bei sämtlichen Aktionen, Festen oder Projekten eingebunden. Dazu gehören z.B. Jugendcamps, ein internationaler Austausch mit Ungarn oder die Mitarbeit beim Projekt Ponderosa 2.0, welches unter anderem als Plattform für Jugendfreizeiten genutzt werden soll. Weiterhin wird er als Schiri bei Jugendspielen eingesetzt und agiert in der Öffentlichkeitsarbeit. Neben seinem bemerkenswerten Engagement im TSB ist Dominik Pretz auch in anderen Vereinen als Jugendbetreuer oder Vorstandsmitglied in Fördervereinen aktiv.

„Mit dem Ehrenamtsförderpreis wollen wir junge Menschen in den Mittelpunkt stellen, die sich in Vereinen engagieren und als Vorbild dienen“, erklärte Meurer und überreichte Dominik Pretz einen Scheck über 500 Euro für die Jugendkasse der Turnerschaft Bendorf.

Als ehrenamtlich tätige Person, die sich in einem Bendorfer Sportverein besonders verdient gemacht hat, wurde Paul Schmidt von der Turnerschaft Bendorf ausgezeichnet.

Paul Schmidt ist seit über 48 Jahren als Übungsleiter, Betreuer, Verbandstrainer wie auch Verbandsfunktionär aktiv und der Inbegriff für den Bendorfer Handballsport.

Seit frühester Jugend ist Paul Schmidt Mitglied der Turnerschaft Bendorf 1861/1890 e.V. wie auch der (ehem.) Spvgg. Bendorf 1911 e.V. und seit jeher ein begeisterter Handballer.

Er trainierte zahlreiche Jugendmannschaften in Bendorf, aber auch einige Jahrzehnte lang die Seniorenmannschaften. Die größten Erfolge im Seniorenbereich waren drei Rheinlandmeisterschaften, zwei Rheinlandpokalsiege und zahlreiche Spielzeiten in der Regionalliga. Dazu kommen unzählige Meisterschaften und Aufstiege im Bereich unterhalb der Oberliga/ Rheinlandliga im Senioren- wie im Jugendbereich. Insbesondere die Jugendarbeit war und ist für Paul Schmidt das A und O.

Über viele Jahre begleitete er zudem das Amt des Vizepräsidenten Jugend im Präsidium des Handballverbandes Rheinland.

Nebenbei brachte er mit den Handball-Funktionären der TSB diverse Jugendcamps, den jährlich stattfindenden Grundschulaktionstag wie auch die Handball-AG in der Medardus Grundschule auf den Weg.

In der Kategorie Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren gab es großartige Leistungen zu verzeichnen.

Katharina Wimmer vom Schachclub Bendorf siegte bei den U-14-Rheinland-Meisterschaften 2020, ihr Teamkollege Ennio Klar wurde Zweiter bei den Rheinland-Meisterschaften der unter Zwölfjährigen.

Das Tanzpaar Emilija Bucel und Tom Andrae vom DJK Bendorf überzeugte mit dem dritten Platz bei den TAF Westdeutschen Meisterschaften im Discofox im Jahr 2019.

Auch erwachsene Einzelsportlerinnen und -sportler haben in den vergangenen zwei Jahren geglänzt.

So wurde Benjamin Hassan Deutscher Meister bei den 49. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2020 in Biberach. Der 26-Jährige spielt für den TK Kurhaus Aachen und tritt im Davis Cup für den Libanon an.

Claus Wimmer war für den Segel-Club Laacher See Mayen e.V. bei den Deutschen Meisterschaften 2019 und 2020 dabei und erreichte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Laser-Klasse hervorragende Platzierungen.

Kein Weg vorbei führt auch in diesem Jahr an Karateka Shirley Anavisa Fernan vom Turnverein 1890 Güls e.V. In der Altersklasse 56 bis 60 Jahre holte die vielfache Meisterin auch 2019 und 2020 großartige Erfolge.

So wurde sie 2019 Deutsche Meisterin und gewann den Internationalen Shotokon Masters Cup. Im Corona-Jahr 2020 nahm die Bendorferin außerdem den Titel der Landesmeisterin für Rheinland-Pfalz und Hessen mit nach Hause.

Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland, zeigten sich begeistert von den ausgezeichneten Erfolgen und betonten die Bedeutung von Sport und Vereinsarbeit: „Sport ist nicht nur Bewegung, sondern auch Begegnung, Kommunikation, Integration und Inklustion“. Sie finde es großartig, dass die Stadt Bendorf dem Ehrenamt mit der Sportlerehrung Anerkennung zollt.

Alle Athletinnen und Athleten erhielten eine Urkunde und den Bendorfer Wappenteller.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

(v.l.n.r.): Shirley Fernan, Paul Schmidt, Dominik Pretz, Benjamin Hassan, Claus Wimmer, Katharina Wimmer, Ennio Klar, Bürgermeister Mohr, Emilija Bucel, Tom Andrae, Carina Meurer von der Sportjugend Rheinland und Monika Sauer, Präsidentin Sportbund Rheinland.

Quelle: Theresa Artzdorf