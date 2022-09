Sporterlebnistag am Sonntag, 25. September von 13.00 bis 17.00 Uhr in der CGM Arena in Koblenz.

In Deutschland gibt rund 90.000 Sportvereine mit über 20 Millionen Mitgliedern. Ob American Football, Basketball oder Baseball, ob Handball, Eishockey, Schwimmen oder Leichtathletik, ob Judo, Taekwondo, Kung Fu oder Schach – für nahezu jede Sportart findet sich der passende Verein. Für seine Mitglieder ist Sport eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, weil er eine gesunde Lebensführung fördert und Gemeinschaft stiftet. Er bietet den Menschen Gelegenheit, sich jenseits von Schule und Beruf besonderen Aufgaben zu stellen und vermittelt Werte wie Engagement, Verlässlichkeit, Teamgeist, Fairplay und Toleranz. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die den sogenannten “Sportsgeist” leben, stabilisieren und bereichern unser gesellschaftliches Zusammenleben.

Jetzt nach Corona stellen immer mehr Fachleute fest, dass die sportliche Leistungsfähigkeit bei vielen Kindern und Jugendlichen stark eingeschränkt wurde. Deshalb sei Sport so wichtig, meint Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, die zudem erklärte, dass Sport Werte wie Toleranz und Fair-Play lehre und damit ein Wertvermittler für einen guten Umgang in der Gesellschaft sei.

Ziel des Projekts

„Sport entdecken, Sport erleben“ unter diesem Motto verfolgt der Koblenzer Sporterlebnistag das Ziel Kinder, Jugendliche und auch Erwachsenen aus Koblenz und der näheren Umgebung möglichst verschiedene Sportvereine mit ihren vielfältigen Angeboten vorzustellen und für eine Mitgliedschaft zu werben!

Verlauf der Veranstaltung

In der CGM Arena, die hierfür optimalen Bedingungen bietet, präsentieren sich zahlreiche Sportvereine und stellen ihr Sportangebot vor. Selbstverständlich besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, jede Sportart vor Ort auszuprobieren.

Darüber hinaus findet auf einer Aktionsfläche ein attraktives Rahmenprogramm statt. Das 4-stündige, abwechslungsreiche Programm basiert auf dem Wechsel von etwa 7- bis 10-minütigen Sportdarbietungen der beteiligten Sportvereine.

Foto (Stadt Koblenz) v.r. Susanne Weber (Geschäftsführerin Sportjugend Rheinland), Stefan Kölsch (Sportreferat der ADD), Ulrike Mohrs (Bürgermeisterin), Carina Meurer (Sportjugend Rheinland e.V.) und Mira Nießen (Kinder -und Jugendbüro Koblenz)