Stadtbibliothek Neuwied öffnet am 24. Oktober außerplanmäßig

Spiele sind ein oft unterschätztes Medium. Dabei leisten sie Großes für den Spracherwerb, schulen regelbasiertes Handeln und logisches oder auch räumliches Denken. Sie sind großartige Anlässe, wenn man im Freundeskreis, der Familie oder als Paar gemeinsame Zeit verbringen möchte. Die Neuwieder Stadtbibliothek hat all das längst erkannt. Sie widmet sich anlässlich der bundesweiten Aktion „Tag der Bibliotheken“ in diesem Jahr den Gesellschaftsspielen. Am Samstag, 24. Oktober, öffnet die Bibliothek im „Historischen Rathaus“ außerplanmäßig von 13 bis 17 Uhr und lockt mit einem kurzweiligen Spieleangebot.

Beachtliche 200 Spiele unterschiedlicher Genres und für verschiedene Altersklassen und Interessensgebiete stehen mittlerweile zur Ausleihe bereit. Normalerweise kann nicht vor Ort in der Bibliothek gespielt werden. Nutzerinnen und Nutzer können ihre Ausleihe erst zuhause testen. Anders ist das zum Tag der Bibliotheken! Vier Spiele zum sofortigen Ausprobieren hat das Team um Bibliotheksleiter Volker Trümper ausgewählt. Das Beste: Niemand muss sich aufwändig in das Regelwerk einlesen. Das Bibliotheks-Team erklärt die Spiele persönlich und los kann`s gehen.

Gespielt werden: „Monolyth“ – Jeder erstellt in diesem Geschicklichkeitsspiel mit Bausteinen einen Monolithen nach Struktur-, Ebenen- und Prophezeihungsplättchen um möglichst viele Punkte zu generieren. Angeboten wird auch „Got Five“ – Tolles Logik- und Deduktionsspiel mit einfachen Regeln. Wer errät mithilfe geschickter Fragen die fünf zugewiesenen Zahlen? Zudem wartet „Kites“ – In diesem schnellen, kooperativen Spiel arbeiten alle Spieler zusammen, um ihre Drachen, durch farbige Sanduhren dargestellt, in der Luft zu halten. Und – für Nostalgiker und Gewohnheitstiere: Das gute, alte „Mensch ärgere dich nicht!“.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben der Spieleaktion können selbstverständlich auch ganz regulär Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. Einfach in der Pfarrstraße 8 in Neuwied vorbeikommen, stöbern, ausleihen und mitspielen.

Zum Bild: Stöbern schon nach Lieblingsspielen: Bürgermeister Peter Jung (links) und die Bibliotheksleitung bestehend aus Anna Lenz und Volker Trümper. (Foto: Melanie Lange)