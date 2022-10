Die Adventszeit naht und der städtische Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen steckt bereits in den Vorbereitungen. Für eine festliche Stimmung auf den Plätzen der Stadt, sollen mehr als 40 Weihnachtsbäume mit einer Größe zwischen sieben bis zehn Metern aufgestellt und mit Lichterketten versehen werden. Auch in diesem Jahr suchen die Stadtgärtner wieder nach Spendern für Weihnachtsbäume in der Bevölkerung.

Wer auf seiner Privatfläche über geeignete Nadelbäume in passender Größe verfügt und nicht weiter als 25 Kilometer entfernt wohnt, soll sich bitte melden. Kommt ein Baum in Frage, sorgen die Stadtgärtner für die Fällung und den Transport. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen ist erreichbar per E-Mail unter gert.wieprecht@stadt.koblenz.de oder unter der Telefonnummer (02 61) 129-4202.

Foto (Stadt Koblenz): Auch in diesem Jahr stellen die Koblenzer Stadtgärtner mehr als 40 Weihnachtsbäume auf, wie hier auf dem Görres-Platz. Dafür werden wieder Baumspenden gesucht.