Landrat unterstützt „Wunschbaum Aktion“ von Caritas und Firma ZF Neuwied

Kreis Neuwied. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass Landrat Achim Hallerbach darauf verzichtet, Weihnachtsgrußkarten zu verschicken. Das dabei eingesparte Geld spendet der Landrat lieber für wohltätige Zwecke. In diesem Jahr erhielt der Caritasverband Rhein-Wied-Sieg eine Spende von über 400€.

Im Zuge der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe betreut die Caritas derzeit rund 140 Familien im Auftrag der Jugendämter. Neben erzieherischer Unterstützung sind existenzsichernde Maßnahmen ein großer Bestandteil ihrer Arbeit. Viele dieser Familien leben von unterstützenden Sozialleistungen und stehen vor der Herausforderung, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Gemeinsam mit der Firma ZF Neuwied setzt sich die Caritas dafür ein, bedürftigen Familien Hoffnung und Freude in der festlichen Jahreszeit zu schenken. Bereits seit über einem Jahrzehnt erfüllen sie mit der „Wunschbaum-Aktion“ den Kindern in diesen Familien Weihnachtswünsche. Die diesjährige Aktion stellte aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und steigenden Energiekosten eine besondere Herausforderung dar, da zudem noch mehr Kinder bedacht werden mussten als in den Vorjahren.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, gerade in dieser Zeit einen Beitrag zu leisten und Familien zu unterstützen, die am Existenzminimum leben“, betont Landrat Hallerbach, „Die Caritas leistet hier wertvolle Arbeit und ich freue mich, dass die Spende dazu beiträgt, die Weihnachtsfreude für diese Kinder zu ermöglichen.“

„Jede finanzielle Unterstützung ist ein wichtiger Lichtblick für die Familien, die wir begleiten“, dankte Geschäftsleiter der Caritas Eberhard Köhler, „Das zurückliegende Jahr war geprägt von finanziellen Herausforderungen. Spenden ermöglichen es uns, die Wünsche der Kinder zu erfüllen und ihnen ein strahlendes Weihnachtsfest zu bescheren.“

Bildunterzeile: Bei der Spendenübergabe in der Caritas Geschäftsstelle in Neuwied. Von links: Landrat Achim Hallerbach, Fachteamleiterin der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfe Ulrike Proft, Büroleiterin der Neuwieder Kreisverwaltung Diana Wonka und Caritas-Direktor Eberhard Köhler. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)