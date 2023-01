Lahnsteins Bücherei bietet umfangreiches Medienangebot für Schulen und Kitas

Lahnstein. In der Stadtbücherei Lahnstein kann man nicht nur Bücher und Medien ausleihen – seit Jahren wird dort auch konzeptionell daran gearbeitet, die Bücherei zu einem Ort nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche zu machen und Kooperationen mit Kindertagesstätten und Grundschulen einzugehen.

Lehrer und Erzieher finden hier ein vielfältiges Angebot für unterschiedliche Altersstufen – vom Kindergartenalter bis hin zur Oberstufe. Das bibliothekspädagogische Angebot wird ständig weiterentwickelt und richtet sich nach dem Bedarf der Kinder sowie der Bildungseinrichtungen.

Beim Tag des „Speed-Datings“ in (und mit) der Stadtbücherei hatten interessierte Lehrer und Erzieher die Möglichkeit, das Angebot kennenzulernen und individuell von den Mitarbeiterinnen beraten zu werden. „Wir freuen sehr uns über weitere Kooperationen mit Kitas und Grundschulen aus Lahnstein und der Umgebung“, betont Heike Handlos, Leiterin der Stadtbücherei Lahnstein. „Unser Ziel von solchen Aktionstagen ist es, ins Gespräch zu kommen und Ideen für gemeinsame Projekte zu entwickeln“, so Büchereimitarbeiterin Silvia Rüdell, „wir sind stets an Rückmeldungen und neuen Impulsen interessiert – gerade bei den Themen Leseförderung, Medienerziehung und digitale Bildung.“

Für Schulen, Kindertagesstätten und Vereine hält die Stadtbücherei besondere Angebote bereit: Hierzu zählen die „Medienkisten“ – fertiggepackte Kisten in stabilen Transportboxen, die für die Arbeit mit Kindern verwendet werden können. Jede Kiste enthält 20 bis 25 Medien zu unterschiedlichen Themenbereichen, wie Wald, Sexualkunde und Verkehrserziehung. Auf Wunsch werden auch individuelle Medienkiste zusammengestellt.

Klassenführungen stellen das zentrale Bindeglied zwischen Schule oder Kita und Stadtbücherei dar. Das spielerische Heranführen der Kinder an die Nutzung der Medien ist hier ein wichtiger Aspekt. Ziel ist es, auf die Medienvielfalt neugierig zu machen und Interesse zu wecken. „Wir bieten gut konzipierte Führungen meist zu einem bestimmten Thema, wie Entdeckerreisen oder Märchen, an und transportieren die relevanten Informationen ganz nebenbei auf spielerische Art und Weise“, erklärt Handlos.

Schulen, Kitas und andere Kooperationspartner haben die Möglichkeit, Medien kostenlos für den Unterricht auszuleihen. Hierzu kann ein Institutionsausweis direkt in der Lahnsteiner Stadtbücherei beantragt werden.

Bei Fragen und Anliegen helfen die Mitarbeiterinnen gerne weiter und gehen dabei jederzeit auf unterschiedliche Bedürfnisse ein. Wer Interesse an einem Kennenlernen hat und sich eine künftige Kooperation vorstellen kann, wendet sich gerne per E-Mail an bücherei@lahnstein.de oder meldet sich telefonisch unter 02621 914292.