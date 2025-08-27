Kreativität, Bewegung und jede Menge Spaß stehen im Mittelpunkt, wenn am Sonntag, 7. September, das traditionelle Spielfest in Torney steigt. Von 12 bis 17 Uhr lädt das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen und Institutionen alle Kinder ab drei Jahren zum Spielen ein. Spiel- und Erlebnisstationen für kleine und große Gäste bieten am Bürgerhaus Abwechslung für drinnen und draußen.

Mit dabei sind die Tischtennisfreunde Torney/Engers, die evangelische Kita Torney, der Pfadfinderstamm „Pilgrim Falkoni“ und das KiJub. Neben Klassikern wie Dosenwerfen und Entenangeln können die Kinder auch in die Bäume klettern oder eine kreative Erinnerung basteln. Ein besonderer Höhepunkt: Um 15 Uhr ermöglicht das Naturteam Kurz eine Runde Ponyreiten. Zahlreiche Spiele stehen außerdem auf dem Gelände für alle Familien zur freien Verfügung. Alle Spielangebote sind kostenlos.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Torneyer Möhnen, der Heimat- und Verschönerungsverein und der Burschenverein Torney bieten Kuchen, Herzhaftes und Getränke zum kleinen Preis an. Erstmals unterstützt auch die Freiwillige Feuerwehr Oberbieber das Fest. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus in der Westpreußenstraße in Neuwied-Torney.