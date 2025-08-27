Strahlende Gesichter beim größten Jugend-Handballturnier der Region

KOBLENZ/MÜLHEIM-KÄRLICH. Sie haben es geschafft: Insgesamt vier Mannschaften sicherten sich am vergangenen Sonntag den Sieg beim diesjährigen evm-Cup. Ausgerichtet wurde dieser vom Handballverband Rheinland (HVR) und der Energieversorgung Mittelrhein (evm), Gastgeber war die Spielgemeinschaft Handball Mülheim-Urmitz. 52 Mannschaften der D- und E-Jugenden haben sich für die vorausgegangenen Qualifikationsspiele des evm-Cups angemeldet, 20 von ihnen durften nun an den Finalspielen teilnehmen. Nach spannenden und hart umkämpften Spielen um die Plätze auf dem Treppchen stehen die Gewinner nun fest.

Aus dem Turnier gingen als Siegermannschaften hervor:

Männliche D-Jugend: TuS Holzheim

Männliche E-Jugend: TuS Holzheim

Weibliche D-Jugend: TV Arzheim

Weibliche E-Jugend: TV Engers II

Doch nicht nur das: Auch die besten Torschützen und Torhüter der jeweiligen Ligen durften sich über eine Auszeichnung freuen. HVR-Geschäftsstellenleiter Matthias Lorenz zeigt sich begeistert vom großen Finale: „Schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder den evm-Cup ausrichten durften.

Der Wettbewerb eignet sich als tolle Plattform, um den Nachwuchsförderern der Region zu beweisen, was man spielerisch drauf hat.“ Die Sieger des Turniers erhalten nicht nur den begehrten Pokal, sondern auch einen kompletten Trikotsatz der evm.

Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Als regionales Energie- und Dienstleistungsunternehmen liegen uns Vereins- und Nachwuchsförderung besonders am Herzen. Deswegen ist es schön zu sehen, dass der evm-Cup bei den jungen Spielern so beliebt ist. Die rege Teilnahme am Turnier zeigt die Begeisterung der Jugend für den Sport.“ Die evm ist nicht nur seit vielen Jahren der Namensgeber des etablierten Turniers, sie sorgt auch abseits des Handballfeldes für Spannung, Spaß und Spiel. Dank zahlreicher Attraktionen konnten die Besucherinnen und Besucher auch abseits des Spielfeldes den Tag in den beiden Sporthallen des Schul- und Sportzentrums in Mülheim-Kärlich in vollen Zügen genießen.

Bildunterschrift: Insgesamt zwanzig Mannschaften nahmen nun an den Finalspielen teil und kämpften um den Sieg.

Foto: René Weiss/Handballverband Rheinland