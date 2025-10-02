Während der Herbst in Neuwied gerade erst richtig startet, laufen die Vorbereitungen für den Knuspermarkt 2025 bereits auf Hochtouren. Und wer schon einmal auf dem Neuwieder Knuspermarkt war, kennt sicher auch die Sozialhütte. Hier können Vereine und gemeinnützige Einrichtungen an einem oder mehreren Tagen ihre Produkte präsentieren. Einige der begehrten Plätze sind noch frei.

In diesem Jahr lädt der Knuspermarkt von Freitag, 21. November, bis Dienstag, 23. Dezember, zum gemütlichen Adventsbummel in die Neuwieder Innenstadt ein. Vereine und caritative Einrichtungen, die die Sozialhütte nutzen möchten, um Mittel für ihren guten Zweck zu sammeln, können sich jetzt schon anmelden. Die Hüttenmiete entfällt, lediglich für den eigenen Stromverbrauch fallen Kosten an.

Bewerbungen auf einen Verkaufsplatz in der Sozialhütte nimmt das Amt für Stadtmarketing entgegen unter 02631 802 498 oder per E-Mail an skuels@neuwied.de.