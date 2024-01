Feier am Schwerdonnerstag unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“

Kommt der Februar in Sichtweite, dann geht die närrische Zeit langsam aber sicher in die heiße Phase. Und obwohl jeder Jeck anders ist, feiern an Karneval alle zusammen. Allein deshalb passen der Karneval und das Kooperationsprojekt „gemeinsam statt einsam“ vom Quartiermanagement der Sozialen Stadt und dem Mehrgenerationenhaus Neuwied sehr gut zusammen. Damit in der fünften Jahreszeit niemand einsam sein muss, laden sie am Schwerdonnerstag, 8. Februar, ab 14 Uhr zu einem geselligen Karnevalsfest in die GSG Seniorenresidenz, Rheinstraße 46, ein.

Bei Kaffee, leckeren Berlinern und Laugengebäck können alle Teilnehmenden sich in ungezwungener Atmosphäre austauschen und neue Kontakte knüpfen. Für eine ausgelassene Stimmung sorgen Karnevalsmusik und ein buntes Rahmenprogramm, an welchem sich die Gäste gerne beteiligen können. Bei Interesse kann dies bei der Anmeldung mit angeben werden. Um Anmeldung bis zum 7. Februar wird gebeten. Weitere Informationen sind im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, telefonisch unter 02631 863070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de erhältlich.