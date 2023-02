Zum vorerst letzten Mal haben Interessierte am Donnerstag, 2. März, die Möglichkeit, sich zum Thema Energiesparen zu informieren. Dann lädt das Quartiersmanagement der Sozialen Stadt Neuwied wieder gemeinsam mit den Stadtwerken Neuwied (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft Neuwied (GSG) zur Energieberatung ein. Wie gewohnt gibt Philipp Meyer als Experte der SWN dabei von 17 bis 19 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, alltägliche Tipps zum Energiesparen. Denn bereits kleine Veränderungen lassen den Verbrauch sinken: Wer beispielsweise einen Laptop statt eines Desktops-PCs verwendet, spart Strom.

Die Teilnehmenden erhalten außerdem direkt eine kleine praktische Unterstützung. Denn wie bei den vergangenen Beratungen bietet die GSG vor Ort wieder einen Glühbirnentausch an. Das bedeutet: Jeder kann jeweils eine alte Glühbirne mitbringen und kostenlos gegen ein entsprechendes energiesparendes LED-Leuchtmittel eintauschen. Die Teilnahme an der Beratung ist kostenlos, um Anmeldung wird bis Mittwoch, 1. März, gebeten. Anmeldung und weitere Infos im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@neuwied.de.