Die Ufer-Bar eröffnet!

Der Sommer ist noch nicht vorbei! Bei kühlen Drinks die letzten Sonnenstrahlen genießen und dem Herbst ein Schnippchen schlagen – das geht vom 11.9. bis 3.10. am besten an den Schlossstufen am Rheinufer. Mit der Ufer-Bar eröffnet hinter dem Kurfürstlichen Schloss die „Spätsommer-Residenz“ der Koblenz-Touristik in Zusammenarbeit mit der Koblenzer Gastronomie und dem Projekt Kulturstufen.

Den Ausschank in der Ufer-Bar übernimmt die Traditionskneipe Spökes, unterstützt von Schiffchenbräu, der Biermarke des Zum Schiffchen. Das gastronomische Angebot reicht von regionalen Weinen über Bier und Softgetränke bis zum Tee – falls es doch einmal etwas kühler werden sollte. Zwei- bis dreimal pro Woche findet ein buntes Kulturprogramm statt. Die bekannte Veranstaltungsreihe „Kulturstufen“ geht in die Verlängerung. Lesungen, Unplugged-Konzerte, Verköstigungen und Brettspielabende (in der Tradition des Spökes) laden dazu ein, die Ufer-Bar immer wieder zu besuchen. Die Pop-up-Bar öffnet bis zum 3.10. täglich, solange das Wetter mitspielt.

Die Steinstufen hinter dem Kurfürstlichen Schloss wurden in der Vergangenheit eher selten für städtische Veranstaltungen genutzt, erklärt Daniel Steiger, Abteilungsleiter Event der Koblenz-Touristik. Mit der Veranstaltungsreihe Kulturstufen, die in diesem Jahr erstmals stattfand und Konzepten wie der Ufer-Bar soll sich das nun ändern. „Die Schlossstufen bieten sich als Veranstaltungsort wirklich an. Zum einen aufgrund der zentralen Lage, die für viele Koblenzer*innen zum Feierabend ideal zu erreichen ist. Zum anderen, weil dort – vor der einzigartigen Rheinkulisse – auch vorbeispazierende Menschen zum Verweilen animiert werden können“, so Steiger weiter.

Wichtig für alle Gäste: Aufgrund der Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke ist die Ufer-Bar nur über die Stresemannstraße Ecke Konrad-Adenauer-Ufer bzw. durch den Durchgang im Schloss mit anschließendem Weg durch den Schlossgarten erreichbar.

Öffnungszeiten der Ufer-Bar (nur bei schönem Wetter):

Mo–Do: 17–22 Uhr, Fr: 16–23 Uhr Sa: 16–24 Uhr, So: 16–22 Uhr