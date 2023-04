Die Universität Koblenz hat sich für ein neuartiges Konzept ihres Tages der offenen Tür entschieden: Am „Uni-Erlebnistag“ haben Studieninteressierte am 3. Mai die einmalige Gelegenheit, den Campus live zu erleben.

Von 9-16 Uhr stehen die Türen zu Hörsälen und Seminarräumen allen offen, die einen Tag lang in echte Vorlesungen und damit ins wirkliche Studentenleben reinschnuppern wollen. Insgesamt finden nahezu einhundert Veranstaltungen aller Fachdisziplinen statt, die ein Ziel vereint: die bunte Vielfalt des Studiums zu zeigen. Campus-Touren für Klassen, Workshops zur Entscheidungsfindung, eine digitale Selbsterkundung zum Lehrer*innenberuf und vieles mehr runden den Tag als Teil des Rahmenprogramms ab.

„Sich für eine Studienrichtung zu entscheiden ist mit vielen Überlegungen verbunden. Aspekte wie eigene Stärken und Vorlieben, Vorstellungen und Unsicherheiten hinsichtlich des späteren Berufs sowie die Meinung von Familie und Freunde spielen eine Rolle. ‚Wie funktioniert Studium eigentlich? Und bin ich dafür geeignet?‘, sind Fragen, mit denen Schüler*innen konfrontiert werden. Um ein wirkliches Gefühl fürs Studieren und die Inhalte der verschiedenen Studiengänge zu bekommen, machen wir ein einfaches und tolles Angebot: ‚Vorbeikommen und ausprobieren!‘“, erklärt Prof. Dr. Constanze Juchem-Grundmann, Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Koblenz.

Beratungsmesse klärt zentrale Fragen

Aber auch ganz „praktische“ Informationen erhalten Schüler*innen an diesem Tag. Wie finanziere ich ein Studium? Wie funktioniert die Einschreibung? An wen kann ich mich bei Problemen während des Studiums wenden? Verschiedene studienübergreifende Einrichtungen helfen bei individuellen Fragen auf der zentralen Beratungsmesse weiter. Auch die Arbeitsagentur Koblenz-Mayen ist vertreten und berät zu Möglichkeiten des Berufseinstiegs in der Region. Ganz persönliche Einblicke in den Uni-Alltag geben die Studierenden selbst. Sie nehmen die Besucher*innen mit in ihre Veranstaltungen oder stehen Rede und Antwort in Studi-Talks.

Ein Stück Heimat

Wer sich für ein Studium an der Universität Koblenz interessiert, bekommt vor allem eines: kurze Wege und ein familiäres Umfeld. Auf die Frage, warum sie sich für ein Studium an der Uni Koblenz entschieden hat, antwortet beispielsweise Michelle Schlegel, Studentin im Zwei-Fach-Bachelor: „Weil Koblenz einfach eine tolle Stadt ist. Und auch am Campus ist man keine anonyme Nummer, sondern steht im direkten Austausch mit Lehrenden und Kommiliton*innen.“ Dieser Eindruck ist kein Einzelfall. „Die Uni Koblenz fühlt sich für mich wie ein Stück Heimat an.“, bestätigt auch Murielle Paganetti, Studentin im Master Erziehungswissenschaften.

Stärkung der Region

Die enge Verbindung in die Region zeigt sich nicht zuletzt auch im Uni-Entwicklungsplan „uk2030“, den die Universität Koblenz jüngst vorgelegt hat und der die vielfältigen Vorhaben beschreibt, die sich die neue Uni bis zum Jahr 2030 zu ihrer Weiterentwicklung vorgenommen hat. Darin wird unter anderem der Transfer betont, der auf „die aktive Zusammenarbeit mit der Region und ihren Bürger*innen, Organisationen und Unternehmen in die Region“ abzielt. Koblenzer Studierende stammen häufig aus den unmittelbar angrenzenden Regionen, gemeinsames Ziel ist es, dass sie bleiben und ihr im Studium erworbenes Wissen dem Wirtschaftsstandort nördliches Rheinland-Pfalz zugutekommt.

Interessierte finden alle Informationen zum Uni-Erlebnistag auf www.uni-erleben.de