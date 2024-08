Musik-Picknick und buntes Nachhaltigkeitsfest am Samstag, 24. August

Protest-Picknick nennt der WWF die dezentrale Aktion für mehr Naturschutz am Samstag, 24. August. In ganz Deutschland treffen sich Menschen zum „Snacken gegen Plastikmüll“. Ein ganz besonderes Protest-Picknick plant Neuwied: Live-Musik und Infostände locken in die Goethe-Anlagen zwischen Pegelturm und Rheinbrücke. An rund 20 Ständen präsentieren Vereine und Organisationen von 11 bis 14 Uhr ihr ökologisches, soziales und entwicklungspolitisches Engagement. Die „Lokale Agenda 21“ in Stadt und Kreis Neuwied rückt damit die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in den Mittelpunkt.

Eingebettet in das Open-Air-Weltmusikfest creole_sommer (Eintritt frei!), das vom 23. bis 25. August musikalisch Kontinente vereint, wird am Samstagvormittag zu den entspannten Sounds der Lokalmatadore „Corzilius, Dames und Hoff“ mit der ganzen Familie gepicknickt. Wer seine Snacks und Getränke nicht selbst mitbringen möchte, wird am Stand des Neuwieder Food-Trucks Don Terrino versorgt. Quartiermanagerin Alexandra Heinz und ihr Team freuen sich gemeinsam mit den Akteuren der Lokalen Agenda 21 auf überraschende Begegnungen, anregende Gespräche und ein nachbarschaftliches Zusammensein in den Goethe-Anlagen.

creole_sommer: Malaka Hostel, Äl Jawala und Caracou grooven den Park

Wer nach der sommerlichen „Siesta“ wieder in den Park kommt, kann gleich weiter feiern: Äl Jawala bringen ab 20 Uhr treibenden Balkan Brass, Arabic Roots und entspannte Afro Beats auf die Bühne des creole_sommer. Nachdem am Freitag, 23. August, ebenfalls ab 20 Uhr, die Band Malaka Hostel bereits die kollektive Tanz-Ekstase eingeläutet hat, wird es dann am Sonntag poetischer mit dem Gypsy Swing, Chanson und Jazz à la manouche von Caracou. An allen drei Tagen gilt: Der Eintritt ist frei, Speisen und Getränke dürfen gern mitgebracht werden, gibt es aber auch vor Ort. Die Soziale Stadt, das Amt für Stadtmarketing und die Lokale Agenda 21 bitten darum, Abfall zu vermeiden und gemeinsam ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu setzen.