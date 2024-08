Koblenz (ots) – Am vergangenen Freitag, den 09.08.2024, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Cusanusstraße in Koblenz, etwa auf Höhe der Hausnummer 16 im Bereich einer Unterführung, zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 42-jährigen Frau.

Drei Täter, die als etwa 18 – 20 Jahre alt, dunkle Haare, heller Hautton, beschrieben werden, näherten sich der Geschädigten fußläufig. Einer hielt die Frau fest, während ein anderer sie mehrfach schlug und trat. Der dritte Mann filmte die Tat.

Als ein Zeuge dazwischen ging, flüchteten die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die 42-Jährige erlitt multiple Prellungen am Körper, eine Distorsion der Schulter und Hämatome im Gesicht.

Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat die Tat beobachtet und kann sachdienliche Angaben zu den Tätern und deren Fluchtrichtung machen? Wir bitten insbesondere den Zeugen, der der Geschädigten half, sich per E-Mail zu melden:

PDKoblenz.GSGJ@polizei.rlp.de