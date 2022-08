Siershahn (ots) – Am Samstag, dem 20.08.2022, gegen 20:20 Uhr, wurden in der Kannenbäckerstraße in Siershahn zwei Spaziergängerinnen von einem herrenlosen Hund angegriffen. Der Hund kam den beiden Damen entgegen, griff diese unvermittelt an und biss beide Damen in die Unterarme. Anschließend lief das Tier davon. Beide Spaziergängerinnen wurden durch die Bisse an ihren Armen nicht unerheblich verletzt und mussten in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Zeugen bzw. die Geschädigten beschrieben den Hund wie folgt: circa 50 cm hoch, braunes, kurzes Fell, schmale Schnauze.

Hinweise zum Hundehalter oder zur Herkunft des Hundes werden durch die Polizeiinspektion Montabaur (02602-92260) entgegen genommen.

Quelle:

Polizeiinspektion Montabaur