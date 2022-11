… sagte einst der griechische Universalgelehrte Aristoteles. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie würden gerne etwas in Ihrem Leben ändern, wissen aber nicht, welche Optionen für Sie bestehen oder eventuell nicht genau, was Sie wollen?

Im Online-Kurs 5.0605 „Coaching for you“ mit Business Coach Debbi Jung, der ab Dienstag, 15.11.2022 mit 10 Terminen in der vhs Koblenz startet, können Interessierte sich selbst besser kennen lernen und mehr Klarheit darüber bekommen, was ihre Stärken, Träume und Veränderungswünsche sind. Durch konkrete Hilfestellungen zu Entscheidungen wird trainiert, sich Ziele zu setzen und diese zu realisieren. Darüber hinaus gibt es Tipps und Tricks für mehr Work-Life Balance und bewährte Ideen für Selbstorganisation im Alltag. Der Kurs startet mit verschiedenen Bestandsaufnahmen zur individuellen Ist-Situation. In den weiteren Online Sessions werden spannende und abwechslungsreiche Methoden ausprobiert. Jede Session beginnt mit einem Check-In und endet mit Check-Out. Auf Wunsch der Teilnehmenden kann auch eine kleine Meditation eingebaut werden.