Linz am Rhein (ots) – Im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungen erschien am Montagnachmittag ein 38-jähriger Mann aus Bad Honnef bei der Polizeiinspektion in Linz. Bei einer aktuellen Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er bundesweit zur Fahndung wegen einer offenen Haftstrafe ausgeschrieben war. Dem Mann wurde auf der Dienststelle die Festnahme erklärt und er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er seine Strafe nun verbüßen muss.