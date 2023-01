Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im JuBüZ zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen.

Bei diesem Frühstück geht es um die guten Vorsätze für das Jahr 2023. Einer davon war vielleicht, sich mehr zu bewegen. Dann ist das nächste Stadtteilfrühstück im JuBüZ genau richtig. Am 01.02.2023 erhält jeder und jede die Gelegenheit sich körperlich und geistig fit zu betätigen. In angenehmer Gesellschaft und mit Spaß, vor allem im angepassten Tempo, wird Christa Greis die Teilnehmenden anleiten. Wenn sich Freude an den Bewegungen einstellt, besteht die Möglichkeit sich bei Frau Greis zu einem Kurs im JuBüZ anzumelden.

Herzliche Einladung zum Stadteilfrühstück am 01.02.2023 ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4. Um Anmeldung unter der Telefonnummer: 0261 / 914 060 000 wird gebeten.

Es gelten die jeweils gültigen Hygienevorschriften.