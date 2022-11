Koblenz (ots) – In der Nacht von Samstag, den 05.11.2022, auf Sonntag, den 06.11.2022, kam es, vermutlich in den frühen Morgenstunden, in Koblenz-Güls zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Autos.

Im Bereich Am Heyerberg wurde gleich drei Pkw der Außenspiegel abgetreten. Weitere beschädigte Fahrzeuge konnten in der Planstraße sowie der Stauseestraße festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tatverdächtigen geben können, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-1032910 zu melden.