Heimbach-Weis, Oberbieber und Niederbieber feiern mit 570 Gästen

Was bietet sich mehr an, als die Seniorenfeier in eine Weihnachtsfeier zu verwandeln, wenn diese gerade in die Adventszeit fällt? Das dachte sich auch Susanne Thiele vom Neuwieder Amt für Stadtmarketing bei der Planung der drei noch im Dezember anstehenden Veranstaltungen: Für die Seniorinnen und Senioren aus Heimbach-Weis, Oberbieber und Niederbieber, Segendorf, Torney, Altwied und Rodenbach wurde es deshalb ganz besonders festlich.

Auf die Begrüßung durch den Stadtvorstand folgte ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das mit Tanz-, Zauber- und Musikbeiträgen begeistern konnte und für kurzweile Unterhaltung sorgte. Festliche Stimmung kam bei den rund 570 Gästen in den liebevoll mit Tannenbäumen und Weihnachtsdekoration geschmückten Hallen durch den Besuch des Weihnachtsmanns auf. Zusammen mit seiner Elfe verteilte er kleine Geschenke im Saal und stimmte mit den Senioren Weihnachtslieder an. Für das leibliche Wohl war mit Kaffee, Kuchen, Gebäck und einer Brotzeit reichlich gesorgt.

Den reibungslosen Ablauf der Weihnachtsfeiern ermöglichten zahlreiche freiwillige Helfer, die vor und während der Veranstaltung beim Auf- und Abbau sowie der Verpflegung halfen. Im Amt für Stadtmarketing freut man sich bereits auf stimmungsvolle Seniorenfeiern im kommenden Jahr.

Bildunterschrift:

Der gemischte Chor des Gesangsvereins Oberbieber sorgte auf den Seniorenweihnachtsfeiern für einen der vielen Höhepunkte.

Foto: Susanne Thiele